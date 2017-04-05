У Тернополі для туристів відкрили печери під Старим замком

Нещодавно фахівці підтвердили існування семи катакомб 16 століття, більшість з яких - багаторівневі. Уже відкрили для туристів печери під тутешнім Старим замком, як повідомляється у сюжеті ТСН.

Перші дві екскурсії зібрали рекордну кількість містян - майже тисяча охочих опуститися під землю.

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Висота ходів сягає 5 метрів і цієї весни плануються відкрити для туристів ще кілька ходів, знайдених під прокуратурою, собором і обласним архівом. Всі вони пов'язані між собою.

"Раніше підземелля Тернополя були лише легендою і про їх існування жителі міста просто не знали. Для цього ми і вирішили проводити такі екскурсії", - розповідає організатор екскурсій Тарас Ковальчук.