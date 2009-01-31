Держспоживстандарт забракував за рік 14% питної води

Протягом 2008 року регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України перевірили 289 водопостачальних підприємств. Цілому перевірено якість 2 млн. 614 тис. м куб. питної води. З них 366 тис. 700 м куб. (14 %) не відповідали чинній в Україні нормативній документації за показниками якості.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю і ЗМІ Держспоживстандарту.

На 244 з перевірених підприємств (84,4%) виявлені різного роду порушення стандартів, норм і правил, зокрема 118 підприємств (40,8%) постачали споживачам воду питну, яка за показниками якості та безпеки не відповідала вимогам ГОСТ 2874-82 „Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю”.

На 25 із перевірених підприємств (8,6%) була виявлена питна вода, що не відповідала вимогам стандарту за мікробіологічними показниками; на 38 (13,5 %) – за органолептичними (смак, запах); на 98 (33,9 %) – за фізико-хімічними. На 69 підприємствах (23,9%) під час перевірок була встановлена відсутність нормативної документації; на 95 (32,9%) – незадовільне метрологічне забезпечення; на 144 (49,8 %) – відсутні лабораторії контролю якості води питної; на 7 (2,4%) – лабораторії не атестовані.

Крім того, під час перевірок виявлено порушення санітарно-технологічного стану зон санітарної охорони джерел водопостачання на 44 підприємствах.

Незадовільний стан технологічного обладнання встановлений на 54 водопостачальних підприємствах (18,7%). Відсутні ліцензії на користування надрами та на централізоване водопостачання на 25 підприємствах (8,6%), відсутній дозвіл на спецводокористування на 28 підприємствах (9,7%).

За результатами перевірок протягом 2008 року 244 підприємствам видані приписи про усунення порушень додержання вимог стандартів, норм і правил; 13 водопостачальним підприємствам видано 21 припис про заборону реалізації 21 партії води питної загальною вартістю 20,7 тис. грн. і видано 62 приписи про заборону реалізації продукції.

До 154 підприємств застосовані штрафи на загальну суму 323 тис. 357 грн., на 196 посадових осіб складені протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності на загальну суму 33 тис. 850 грн.