Міносвіти: для жителів окупованих територій спростили правила зарахування на екстернат

Міністерство освіти та науки України спростило правила для здобуття загальної середньої освіти в формі екстернату для жителів тимчасово окупованих і неконтрольованих урядом територій, а також населених пунктів на лінії зіткнення.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міносвіти.

«Жителів окупованих територій Криму та Севастополя, території проведення АТО та населених пунктів на лінії зіткнення включили до переліку осіб, що можуть здобути загальну середню освіту в формі екстернату. Це передбачено новою редакцією Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що днями набрало чинності (Наказ МОН від 13 березня 2017 року № 369)», - йдеться у повідомленні.

В зазначений перелік додали ще 3 категорії осіб: які мають статус біженців, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні та які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.

Як зазначили у відомстві, прийом заяв про зарахування на екстернат починається з 1 вересня. Особи, які мешкали або мешкаають на території Криму, непідконтрольних територіях Донбасу або в населених пунктах на лінії зіткнення, зможуть подавати заяви упродовж усього календарного року.

Жителі цих територій також отримали можливість надсилати скан-копію заяви електронною поштою чи факсом.

Крім того, особисто заяву може подати неповнолітній, який виїхав із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є його законними представниками.

Рішення про зарахування на екстернат ухвалюватиме керівник навчального закладу – без погодження з місцевим органом управління освітою.

Окремо передбачено право учня, який здобуває освіту екстерном, отримати одночасно документи про початкову, базову, повну загальну середню освіту.

«Майже 3 роки діти з непідконтрольних та окупованих територій не мають можливості повноцінно здобувати освіту в Україні. А це означає, що є діти з цих територій, які хочуть вступити в українські ВНЗ, але не мають документів ні про здобуття базової, ні про здобуття повної загальної середньої освіти. Саме тому в новому положенні про екстернат ми повинні були передбачити механізм, як ці діти зможуть засвідчити свій рівень знань», – наголосив начальник відділу державно-громадського управління освітою МОН Сергій Дятленко.

За його словами, учні, які хочуть екстерном отримати одночасно свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту, відтепер не повинні здавати річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за обидва освітні рівні. Для отримання документів про базову освіту достатньо здати річне оцінювання за скороченим переліком предметів – українська мова та література, історія України, географія України, правознавство – та державну підсумкову атестацію. При цьому, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту, потрібно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію повністю.