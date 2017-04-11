Прикордонники запустили систему інформування про осіб, які незаконно потрапили до окупованого Криму

На веб-сайті Державної прикордонної служби створено інформаційний ресурс для розміщення повідомлень про відвідування громадянами тимчасово окупованого Криму в порушення встановленого порядку.

Як повідомляється на сайті відомства, "у Державній прикордонній службі України проводиться послідовна робота щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які в порушення «Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї» незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим".

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З цією метою на офіційному веб-сайті відомства створено та введено в дію інформаційний блок «СТОП-ЛИСТ» (http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list/), який дозволяє громадянам на добровільних засадах інформувати правоохоронців про осіб, які незаконно потрапили до Криму.

Отримана інформація використовуватиметься як додаткова у ході здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.

У ДПСУ нагадали, що на підставі ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці, які порушили порядок в’їзду на ТОТ АР Крим або виїзду з неї, притягуються до адміністративної відповідальності та їм забороняється в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Про вимоги законодавства України, яке регламентує порядок відвідування тимчасово окупованих територій АР Крим можна ознайомитися на сайті Держприкордонслужби за посиланнями.