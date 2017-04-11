У Дніпрі зміниться рух кількох трамваїв

У Дніпрі із середи, 12 квітня, зміниться маршрут і час руху кількох трамваїв. Про це повідомили у мерії Дніпра.

Читайте такожВ Україні впровадять електронний квиток у транспорті – "першопрохідці" Київ, Львів і Дніпро

Так, з 20:30 призупиняється робота трамвайного маршруту №18. Трамваї №19 будуть здійснювати перевезення пасажирів за зміненим маршрутом: площа Старомостова – ДЕВЗ.

Призупинення руху пов’язане з ремонтом трамвайної колії по Кайдацькому мосту.

Як повідомили у мерії, останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок по маршруту відбудуться за таким графіком:

маршрут №18:

від ДЕВЗу о 19:59;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:32.

маршрут №19:

від пл. Старомостова о 19:34;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:25.