У Дніпрі зміниться рух кількох трамваїв
На Кайдацькому мості ремонтуватимуть колію.
У Дніпрі із середи, 12 квітня, зміниться маршрут і час руху кількох трамваїв. Про це повідомили у мерії Дніпра.
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Так, з 20:30 призупиняється робота трамвайного маршруту №18. Трамваї №19 будуть здійснювати перевезення пасажирів за зміненим маршрутом: площа Старомостова – ДЕВЗ.
Призупинення руху пов’язане з ремонтом трамвайної колії по Кайдацькому мосту.
Як повідомили у мерії, останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок по маршруту відбудуться за таким графіком:
маршрут №18:
від ДЕВЗу о 19:59;
від ж/м Лівобережний-3 о 20:32.
маршрут №19:
від пл. Старомостова о 19:34;
від ж/м Лівобережний-3 о 20:25.