БЮТ підтримає підвищення акцизів на тютюн та алкоголь

Фракція БЮТ підтримуватиме підвищення акцизного збору на тютюнові та алкогольні вироби.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора на брифінгу у Верховній Раді.

«Ми послідовні в тому, що акцизи на шкідливі для здоров’я товари мусять бути підвищені. І саме тому наша фракція завжди за це голосує і ініціює ці питання як елемент захисту здоров’я населення та як наслідок наповнення бюджету» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання щодо зменшення дефіциту бюджету 2009 року шляхом підвищення акцизів на тютюнові вироби та алкоголь.

Як повідомлялося, 16 грудня 2008 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №3281 “Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, який передбачав підвищення цін на сигарети із фільтром на 1 грн. 50 коп., без фільтру - на 90 коп. за пачку. Пізніше, 25 грудня, у другому читанні та в цілому було схвалено законопроект №3078 “Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”, згідно з яким ціни на сигарети з 1 лютого підвищуються на 18 копійок за пачку. 16 січня цього року за підписом заступника голови ВР Миколи ТОМЕНКА та ще 15-ти депутатів від фракцій Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС до голови ВР було подано звернення про розгляд у другому читанні законопроекту №3281, згідно з яким може бути схвалене запропоноване підвищення цін на сигарети у розмірі 0,9-1,5 грн. за пачку.