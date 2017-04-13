Хто хоче вбачати зраду, побачить її скрізь: ONUKA прокоментувала скандал із саудтреком до російського фільму

Українська співачка, фронт-вумен гурту ONUKA Наталія Жижченко, яка відома своєю патріотичною позицією, прокоментувала скандал навколо того, що пісня гурту стала саундтреком до російського фільму «Тяжіння» Федора Бондарчука. Про це вона розповіла в ефірі української радіостанції.

Мова йде про трек "1986" гурту з альбому "Відлік".

Артистка пояснила, що свою позицію довела, а от що стосується саундтреку гурту, то варто зважати і на те, що існує лейбл, який «займається своїми механізмами».

«Всі втомилися від хейтерства. Єдине що я можу сказати: як артист я свою позицію закарбувала, що у мене немає гастролей в Росії… Є менеджмент, є лейбл, який займається своїми механізмами. Мені здається, що ті хочуть вбачати зраду, вони побачать скрізь - там, де її немає», - сказала співачка.

Нагадаємо, у мережі піднявся новий скандал навколо гурту ONUKA. Український художник Іван Семесюк на своїй сторінці у Facebook звинуватив електро-фолк групу у співпраці та отриманні грошей від країни-агресора Росії. Семесюк зазначив, що гурт "ONUKA" отримав гонорар за використання пісні у новому російському фільмі Федора Бондарчука "Тяжіння".

«Дійсно, в офіційному релізі ніякої "ONUKA" у саундтреці нового фільму режисера Ф. Бондарчука нема. А по факту – у фільмі трек є. Тобто "ONUKA", не знімаючі в польоті пишної вишиванки, продала трек туди, куда вона не їздить з патріотичних міркувань (це зворушливо)», – написав він.