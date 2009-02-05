У Києві затримали кількох кримінальних авторитетів

Сьогодні співробітники Голосіївського райуправління міліції Києва затримали відомого в Україні та в Росії кримінального авторитета на прізвисько «Льора Сумський».

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, разом із затриманим до райуправління було доставлено ще кілька кримінальних авторитетів, які в кримінальній ієрархії займають дещо нижче становище, ніж «Л.Сумський».

За інформацією столичної міліції, останній протягом певного часу вирішував конфлікти, які виникали між бізнесменами як в Києві, так і в Україні в цілому.

Крім того, як підкреслили в ЦГЗ, «працівники міліції обґрунтовано підозрюють затриманого у низці протиправних дій, спробах перерозподілу сфер впливу в Києві».

Також затримання авторитета пов’язано з недопущенням погіршення криміногенної ситуації в столиці.