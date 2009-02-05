Міліція шукає свідків потрійного вбивства

Правоохоронні органи розшукують зловмисника, який скоїв убивство в Харкові трьох людей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформуючи про подробиці події, що сталася сьогодні вночі на Салтівці – в одному з найбільш густонаселених районів Харкова.

За даними ЦЗГ, 5 лютого о 6.40 до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що о 6.30 на трамвайній зупинці, розташованій на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Героїв праці м. Харкова, знайдено труп чоловіка. Також на відстані близько 200 метрів від даного перехрестя по пр. Тракторобудівників було виявлено ще один труп чоловіка та на відстані близько 30 метрів від другого потерпілого знайдено труп жінки. На тілі усіх загиблих є численні колото-різані рани.

Загиблими виявилися мешканці Харкова: жінка 1936 р.н., чоловіки 1971 та 1969 р.н. На даний час провадяться оперативно-розшукові заходи. Ведеться слідство.

Міліція звернулася до громадян, які мають хоча б якусь інформацію щодо цього випадку, з проханням повідомити її правоохоронцям, повідомили в ЦЗГ.