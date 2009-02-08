Ціна на нафту може опуститися до 20 доларів за барель, вважає міністр фінансів Венесуели, колишній генеральний секретар ОПЕК Алі РОДРІГЕС.

"Ми розглядаємо різні варіанти ціноутворення на світовому нафтовому ринку. І не виключаємо можливості падіння цін на "чорне золото" до 20 доларів", - заявив А.РОДРІГЕС в інтерв`ю венесуельській газеті «El Universal» в неділю.

"Керівництво країни робить все можливе, щоб це не призвело до скорочення витрат на соціальну сферу", - зазначив міністр.

Уряд Венесуели сформував бюджет на 2009 рік, виходячи з ціни бареля нафти в 60 доларів. Нинішня ціна на венесуельську нафту не перевищує 36 доларів за барель, нагадав А.РОДРІГЕС.

На його думку, на якому рівні стабілізуються ціни на нафту, можна сказати не раніше березня.

Низька вартість нафти може спровокувати значне зменшення інвестицій в нафтогазову сферу, що в подальшому призведе до підвищення цін на "чорне золото", вважає міністр.

А.РОДРІГЕС переконаний, що накопичені золотовалютні запаси у Венесуелі допоможуть запобігти девальвації національної валюти.

Венесуельські нафтові поставки в США, Китай і Європу останнім часом скоротилися. Країна є одним із засновників ОПЕК і п`ятим у світі експортером нафти.

РІА "Новости"