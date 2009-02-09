На церемонії «Греммі» не обійшлося без скандалу

Престижну музичну премію вручали сьогодні вночі в Лос-Анджелесі. Саме дійство не обійшлося без інцидентів.

Скандал навколо вручення «золотих грамофонів» розгорівся через зіркову пару Кріса Брауна і Ріанни. Вони повинні були виступати в різних частинах шоу, проте в розважальному комплексі "Степлс" в центрі Лос-Анджелеса так і не з`явилися. Як передають агентства, Браун був затриманий напередодні церемонії поліцією за напад на жінку – її ім`я не розголошують. У свою чергу представники Ріанни стверджують, що співачка потрапила в аварію. Організатори церемонії доклали максимум зусиль, щоб згладити ці прикрі інциденти – їм це вдалося. «Греммі» знову підтвердила статус головної музичної події року. Виконавці з Великої Британії потіснили своїх американських колег. Група Coldplay отримала відразу три нагороди, зокрема за кращий альбом в стилі рок за платівку Viva La Vida. У категорії краща вокалістка перемогла 20-річна уродженка Лондона Адель. Трохи розбавив британців один з найуспішніших реперів США Ліл Вейн – він одержав найбільшу кількість номінацій. Проте справжніми тріумфаторами стали колишній фронтмен Led Zeppelin Роберт Плант і американська скрипалька і співачка Елісон Краусс – у них чотири греммі зокрема за кращий запис року за композицію "Please Read the Letter".

"Греммі" вручали вже в 51-й раз.

Эхо Москвы