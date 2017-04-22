Абітурієнти з окупованих територій Донбасу зможуть вступати до вишів без ЗНО та атестатів

Абітурієнти із тимчасово окупованих територій Донбасу з 2017 року зможуть вступати до українських вишів без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та атестатів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб.

Зазначається, що на підконтрольних українському уряду територіях Донецької і Луганської областей працюватимуть спеціальні освітні центри «Донбас-Україна», для вступу через які не потрібні сертифікат ЗНО та атестати про закінчення 9 або 11 класів. Також наголошується, що для звернення до освітнього центру не обов'язковий паспорт громадянина України.

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Там учні зможуть скласти іспити з української мови та історії України, а також з обраної вишем дисципліни. Після складання іспитів учні братимуть участь у загальному конкурсі для вступу до вишів разом з іншими абітурієнтами.

Центри працюватимуть з 19 червні на базі вишів-переселенців у Вінниці, Києві, Дніпрі, Бахмуті, Краматорську, Кремінній, Кривому Розі, Костянтинівці, Покровському, Лимані, Лисичанську, Маріуполі, Рубіжному, Сіверськодонецьку, Старобільську, Сумах, Слов'янську, Харкові, Торецьку.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство охорони здоров’я України та Центр тестування підписали документ щодо співпраці з Національною радою медичних екзаменаторів США.

Центр тестування при МОЗ України співпрацює із Національною радою медичних екзаменаторів США вже близько 20 років. Сучасні методи стандартизованого оцінювання майбутніх медиків, розроблені NBME лягли в основу системи ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок”, який є незалежним об'єктивним оцінюванням професійної компетентності майбутніх медиків в Україні.