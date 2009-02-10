СБУ продемонструвала ефективність боротьби з корупцією

Працівники Служби безпеки України у лютому склали 2 адміністративних протоколи про корупцію стосовно працівників міністерств, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Зокрема, протоколи складено стосовно заступника директора одного з Державних департаментів Міністерства транспорту та зв’язку України, який незаконно одержав послуги у вигляді безоплатного проживання у відомчому готелі, та керівника одного з управлінь Міністерства оборони України, який в порушення встановленого порядку протягом останніх 3-х років незаконно отримував грошову надбавку до заробітної плати за науковий ступінь, не підтверджений Вищою атестаційною комісією України.

Вказані протоколи, відповідно до вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», скеровані до суду.