Профспілки погрожують уряду загальнонаціональним страйком

У Федерації професійних спілок України не виключають проведення загальнонаціонального страйку, якщо уряд не виконуватиме своїх соціально-економічних зобов’язань перед громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час всеукраїнської наради голів територіальних комітетів профспілок, що відбулася сьогодні у Києві.

У ФПУ наголошують, що трудящі вкрай стурбовані станом національної економіки держави. При цьому оцінка Федерацією профспілок соціально-економічної ситуації в країні є діаметрально протилежною тій, яку було дано на останньому засіданні Кабінету міністрів.

Лише за 20 днів січня 2009 року роботу втратили 54 тис. громадян, заявляють у Федерації профспілок.

Водночас, як наголосив голова ФПУ Василь ХАРА, уряд ігнорує вимоги профспілок щодо подолання економічної кризи та забезпечення соціально-економічних гарантій громадян.

“У цих умовах, у профспілковій організації не бачать іншого виходу, як перейти до рішучих дій та вдатися до вступу у трудовій спір з Кабінетом міністрів, щоб змусити уряд виконувати свої зобов’язання, зафіксовані у Генеральній угоді з ФПУ”, - заявив В.ХАРА і не виключив ухвалення рішення “про перехід ФПУ у жорстку опозицію до уряду”.

“Це означає, що ми припинимо будь-які переговори з Кабміном, адже вони є марними”, - підкреслив В.ХАРА.

Також Федерація профспілок залишає за собою право перейти до організованих масових протестних акцій в всіх регіонах України аж до проведення загальнонаціонального страйку.

Водночас В.ХАРА заявив, що особисто він проти таких крайніх заходів як страйки. “Відповідно до закону, проведення страйку можливо. Але я думаю, що ми не дійдемо до страйків, адже це іще більше погіршить ситуацію на підприємствах”, - зазначив голова ФПУ.