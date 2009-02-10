Погода на завтра: мороз повертається

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг, вдень до 6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 11 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень у західній частині опади у вигляді дощу та мокрого снігу; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла; в Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столиці 11 лютого також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.