Долар на міжбанку піднявся до 8,15/8,18 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0750/8,1925, на 11.00 звузився спред - 8,1100/8,1850, і на 12.00 ціни встановилися на таких позначках: 8,1425/8,1750. На момент закриття цінові рівні піднялися до 8,1500/8,1800.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 15.00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2220/0,2280, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2230/0,2275, а на 12.00 підвищилися до 0,2255/0,2280. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2245/0,2270. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,8000 (-0,2025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2891/1,2892, а на 15.00 зросли до 1,2989/1,2990. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3945/10,5790, на 12.00 вони склали 10,5035/10,5755. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH зросли - 10,5720/10,6410.