У банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію строком на один рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції у вівторок.

Як передбачено постановою Нацбанку України №47-112/2557 від 10 лютого ц.р., тимчасовим адміністратором призначено фізичну особу – незалежного експерта Валентину ЖУКОВСЬКУ.

«З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців – із 10 лютого до 10 серпня 2009 року», - йдеться в документі.

За словами П.ПОРОШЕНКА, на сьогодні тимчасові адміністрації введено в шести українських банках.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ «Надра» у 2008 році зменшився в 13,5 раза, порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. становив 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.