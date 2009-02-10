Перший в Україні мілітарі-готель почне працювати на Закарпатті

Перший в Україні мілітарі-готель почне працювати з 1 березня цього року.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив завідувач кафедри туризму Ужгородського національного університету Федір ШАНДОР.

За його словами, з 1 березня офіційно запрацює перший в Україні мілітарі-готель під назвою «Ґрінгоф», який розташований у Воловецькому районі Закарпатської області. У концепцію готелю закладена історія військової лінії Арпада часів Другої Світової війни.

«Це фактично ще одна принада для туристів, ми вважаємо, що чимало дослідників історії, нащадків подій Другої Світової війни, та й просто цінителів усього цікавого та неординарного не лише з України, а з усієї Центральної Європи приїдуть сюди», - зазначив Ф.ШАНДОР.

За його словами, готель «Ґрінгоф» невеликий, має всього 8 кімнат, але кожна з них присвячена певній із 6 військових ліній, які свого часу проходили територією Закарпаття.

«На стінах та в коридорах готелю розташовані військові карти часів Другої Світової війни, різноманітна зброя, одяг тощо - усе, що стосується тих часів, і що здатне розповісти про атмосферу та події тих часів», - повідомив Ф.ШАНДОР.

Він також сказав, що інвестором готелю є приватний підприємець з Києва, який відмовився називати вартість будівництва та, що найголовніше, експонатів готелю, мотивуючи це комерційною таємницею.

Довідка УНІАН. Лі́нія Арпа́да створювалася угорськими військовими в Східних Карпатах у 1943-1944 роках для оборони від наступаючої Червоної Армії і простягалася майже на 600 кілометрів, крайніми точками якої були перевал Дукля на Заході та перевал Яблунецький на Сході. В ході будівництва виникла потреба побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами і в найкоротші терміни.

Оборону на лінії Арпада вела 13-та піхотна дивізія 1-ї угорської армії. Лінія Арпада не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони.

Всього ж на лінії Арпада тільки в межах 4-ого Українського фронту було побудовано 99 опорних пунктів, 759 ДОТів, 394 ДЗОТи, 439 відкритих вогневих рубежів, 400 км траншей і стрілецьких окопів, 135 км противотанкових перепон.

Закарпатськими фахівцями з туризму вже розроблено Військовий туристичний маршрут «Лінія Арпада» (Свалява-Уклин-Верхня Грабівниця-Підполоззя-Гукливе-Міжгіря-Синевир).