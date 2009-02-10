У Луцьку вшанували пам'ять генерала Карпухіна

У Луцьку сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки воїну-інтернаціоналісту, Герою Радянського Союзу, одному з командирів легендарної групи "Альфа", генерал-майору Віктору Карпухіну.

Як передає кореспондент УНІАН, дошка встановлена з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав за ініціативи воїнів-інтернаціоналістів Волині та Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів "Альфа" на вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 1.

У церемонії відкриття пам`ятного знаку взяли участь голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК, представники обласної та Луцької міської рад, голова обласного відділення міжнародної асоціації ветеранів "Альфа" Борис БІЛЮГА, учасники бойових дій в Афганістані, громадськість міста. Почесними гостями також були і представники з Києва та Російської Федерації.

Пам`ять В.Карпухіна вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Настоятель Свято-Покровського Храму отець Михаїл відслужив поминальну службу та освятив меморіальну дошку. Потому відбулося покладання квітів до пам`ятника загиблим воїнам на Меморіалі Слави та огляд експозиції у краєзнавчому музеї міста Луцька.

Віктор Карпухін - Герой Радянського Союзу, генерал-майор, командир підгрупи спеціального підрозділу "Грім" Групи "А" ("Альфа") 7-го Управління КДБ СРСР у спецоперації "Шторм-333". Народився 27 жовтня 1947 року в місті Луцьк Волинської області в родині військовослужбовця. Помер 24 березня 2003 року.