Не виключено, що рік буде збитковим для Нацбанку
21:26, 10 лютого 2009Суспільство
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Коментує Петро Порошенко
Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО не виключає, що 2009 рік Нацбанк закінчить зі збитком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції сьогодні. «Вірогідність цього достатньо висока», - сказав П.ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про можливий збиток НБУ за підсумками діяльності у 2009 році.
За словами П.ПОРОШЕНКА, основними ризиками виникнення такої ситуації будуть необхідність формування резервів під рефінансування комерційних банків, а також скорочення золотовалютних резервів, процентні доходи за якими були базовими для доходів НБУ.
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