Не виключено, що рік буде збитковим для Нацбанку

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО не виключає, що 2009 рік Нацбанк закінчить зі збитком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції сьогодні. «Вірогідність цього достатньо висока», - сказав П.ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про можливий збиток НБУ за підсумками діяльності у 2009 році.

За словами П.ПОРОШЕНКА, основними ризиками виникнення такої ситуації будуть необхідність формування резервів під рефінансування комерційних банків, а також скорочення золотовалютних резервів, процентні доходи за якими були базовими для доходів НБУ.