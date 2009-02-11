Сенат підтримав антикризовий план Обами

Сенат США схвалив запропонований адміністрацією Барака Обами стимулюючий економічний пакет на суму 838 млрд дол., заклавши основу для переговорів про остаточний розмір бюджетних видатків і податкових пільг, спрямованих на боротьбу з рецесією американської економіки, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням Reuters.

Законопроект був прийнятий при обмеженій підтримці республіканців 61 голосом "за" при 37 "проти". Об`єм пакету значно перевищує схвалений Палатою представників Конгресу США 29 січня ц.р. законопроект загальною вартістю в 819 млрд дол. Б.Обама вже висловив бажання, щоб остаточний варіант законопроекту був представлений йому на затвердження до 14-15 лютого ц.р.