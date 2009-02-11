40% працівників Скадовського морпорту можуть втратити роботу

40% із 300 співробітників державного підприємства «Скадовський морський торговий порт» можуть стати безробітними у разі реорганізації порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Скадовська Олександр ГАВРИШ.

За його словами, скорочення відбудеться за умови входження порту як портопункту до структури держпідприємства «Херсонський морський торговий порт» (ХМТП).

«Скорочення може торкнутися не тільки самих співробітників порту, а й до 100 службовців митних, прикордонних і карантинних підрозділів, що знаходяться на території Скадовського морпорту», - сказав А.ГАВРИШ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2008 року в ході колегії Мінтрансзв’язку заступник міністр транспорту і зв`язку – керівник «Укрморрічфлоту» Володимир РАБОТНЄВ заявив журналістам, що міністерство планує об`єднати Скадовській і Херсонський морські торгові порти.

25 грудня 2008 року «Укрморрічфлот» ухвалив рішення про переведення Скадовського порту в статус підприємств, що реорганізуються.

Довідка УНІАН. Скадовський МТП був заснований у 1895 році. Потужності порту дозволяють переробляти до 500 тис. тонн навалювальних, до 100 тис. тонн генеральних і до 100 тис. тонн зернових вантажів на рік. Скадовській порт в основному здійснює вантажопасажирські і автопоромні перевезення у турецькому напрямі.

До порту приписаний портопункт Хорли.