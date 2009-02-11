50% валютної виручки експортери мають продавати державі

Рада Національного банку України рекомендує уряду ввести обов`язковий продаж експортерами 50% валютної виручки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

Також П.ПОРОШЕНКО сказав, що Рада Нацбанку вважає за доцільне скорочення терміну продажу зазначених валютних коштів зі 180 до 90 днів.