У Донецьку 6,5 мільйонів витратять на собак

Донецьк для вирішення питання з безпритульними собаками має намір затвердити на найближчій сесії міськради міську програму, яка передбачає для цих цілей фінансування в обсягу 6,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, «вже на найближчій сесії міськради буде затверджена програма з вирішення питання безпритульних собак». Мер відзначив, що в період підготовки проекту даної програми з юристами, представниками прокуратури, ветеринарами й іншими фахівцями влади міста зіткнулися з тим, що в законодавчому полі з цього питання сьогодні «дуже багато є білих плям».

«І не тільки сьогодні місцева влада залишилася крайньою в цих питаннях, а й ветеринарна медицина сьогодні не готова до цього. Хоча здебільшого, звичайно, фінансово сьогодні це дуже дорогий захід», - сказав мер, додавши: «і те, що сьогодні заздалегідь в програму заклали – це небагато-немало - 6,5 млн. грн., які ми повинні заплатити за недбальство окремих жителів, які взяли собаку, погралися й викинули».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що гроші підуть, зокрема, на утримання собак у притулку і поскаржився, що, наприклад, в Україні поки що не визначені ветеринарною службою лікарські засоби для роботи з тваринами.

«Якщо ми ще не визначили, чим нам сьогодні робити щеплення дітям і дорослому населенню, то до собак у нас, мабуть, законодавці дійдуть не скоро», - з жалем резюмував мер.