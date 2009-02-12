На двох закарпатських митників скоєно напад

На двох співробітників митного поста „Дяково” Виноградівської митниці було вчинено напад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, двоє невідомих з телескопічною дубинкою та дерев’яною битою напали на інспекторів, коли ті повертались додому після закінчення робочої зміни.

Митники переконані, що причиною побиття стала їх професійна діяльність. За кілька днів до нападу один з постраждалих працівників митниці під час митного контролю пасажирського автобуса, що прямував до нас з Румунії, виявив тайник з партією тютюнових виробів.

Нападники встигли втекти. Постраждалих доставлено до медичної установи. На даний час розслідуванням цієї справи займаються правоохоронні органи.