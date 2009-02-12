«Фаїна» стала на рейд в Момбасі

Українське судно «Фаїна» стало сьогодні на рейд недалеко від кенійського міста - порту Момбаса, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Ця стандартна процедура полягає в перевірці документації і дотриманні інших формальностей, які передують прибуттю судна в сам порт для розвантаження. За наявною інформацією, до судна вже вийшов човен, на якому знаходяться судновласник і його представники. У порт вже прибули високопоставлені представники кенійської влади, зокрема глава МЗС і міністр оборони Юсуф Хаджі.

Газета.ру