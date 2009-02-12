Завтра в Україні дощі та мокрий сніг

Завтра у західних областях України очікується сильний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, в карпатському регіоні дуже сильний сніг; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-10° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південній частині дощі, місцями сильні, температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, у Криму вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

На решті території опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у центральних областях місцями сильні опади; температура протягом доби 0-5° тепла. Вітер південно-східний та східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у п’ятницю очікується дощ і мокрий сніг. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура у Києві вночі та вдень 2-4° тепла, по області - 0-5° тепла.