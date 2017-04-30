Прикордонники відстежують переміщення "Нічних вовків", щоб ті не потрапили в Україну

Держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, що називають себе "Нічними вовками", які влаштували черговий мотопробіг по Європі, як в ефірі 112 Україна повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Прикордонники також відстежують інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки під час травневих свят.

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"Є інформація і про інших, як окремих осіб, так і про організовані групи, які, можливо, будуть намагатися проникнути до України. В тому числі, це стосується і так званих російських байкерів, які планують черговий мотопробіг нібито країнами Європи до Берліна. Як у них це вийде - подивимося, але тим не менше їхнє переміщення також відстежується", - заявив Слободян.

"Нічні вовки" розпочали мотопробіг "Дороги Перемоги - 2017" у Словаччині, вони також поїдуть до Польщі та Чехії.