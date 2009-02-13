Родичі моряків «Фаїни» прибувають до «Борисполя»

Родичі моряків з українського суховантажа "Фаїна", звільненого з піратського полону, з ранку почали прибувати для зустрічі своїх близьких у київський аеропорт "Бориспіль".

Як передає РІА “Новости”, вони заходять до зали, де повинна відбутися зустріч з моряками, очікується приїзд президента Віктора Ющенка та інших офіційних осіб.

Родичі моряків поки не хочуть спілкуватися з пресою.

Прибуття спецрейсу з екіпажем "Фаїни" очікується в 11.00.

На площі перед аеропортом стоїть машина "швидкої допомоги".

Суховантаж був захоплений піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу.

П`ятого лютого пірати одержали викуп і залишили судно. За офіційною версією, морським розбійникам заплатили 3,2 мільйона доларів.