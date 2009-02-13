Долар в обмінниках подешевшав на 3 копійки

Сьогодні середній курс купівлі й продажу долара в банках знизився на 3 копійки – до 8,16 грн. і до 8,28 грн. відповідно. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні зменшився на 0,3% порівняно з 12 лютого і становить 10,50 грн., курс продажу знизився на 0,5% – до 10,85 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні не змінився і становить 0,2053 грн., курс продажу підвищився на 0,7% – до 0,2454 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні зменшився на 0,4% порівняно з 12 лютого і становить 8,15 грн., продажу – знизився на 0,2% – до 8,28 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,54 грн. (на 0,3% дешевше, ніж 12 лютого), продають – по 10,84 грн. (на 0,6% дешевше).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,2088 грн. (на 1,2% дорожче, ніж 12 лютого), продають – по 0,247 грн. (на 0,8% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Діамантбанк»: долар США – 8,15/8,27 грн., євро – 10,55/10,90 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,15/8,28 грн., євро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,215/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,88141 грн., до російського рубля – 0,22126 грн.