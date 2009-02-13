Ющенко прибув до «Борисполя»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до аеропорту “Бориспіль”, де має зустріти літак зі звільненими з піратського полону моряками судна «Фаїна».

Як передає кореспондент УНІАН, в “Борисполі” збираються родичі членів екіпажу, з якими В.ЮЩЕНКО планує поспілкуватись.

Орієнтовно літак із Кенії прибуде об 11.27.

Як повідомлялося, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 млн. дол. викупу за судно і залишили його.