Австрія лякає ЄС, що катастрофа в Україні може викликати ефект доміно

Міністр фінансів Австрії Йозеф Прелль заявив, що економічна або політична катастрофа в Україні може викликати "ефект доміно", внаслідок чого труднощі з`являться у самих країн Євросоюзу, повідомляє The Financial Times .

Прелль, який є також віце-канцлером, закликав ЄС підтримати Україну зважаючи на її стратегічну важливість, а також політичні і економічні зв`язки з членами союзу. Він заявив виданню, що "економічна і політична катастрофа в такій величезній сусідній країні може викликати економічний ефект доміно в ЄС".

Заява прозвучала під час східноєвропейського турне віце-канцлера найбільш постраждалими від кризи країнами: Україною, Хорватією, Румунією і Болгарією. Наголошується, що раніше Україна, так само як і Латвія і Угорщина, одержала екстрену допомогу від Міжнародного валютного фонду. Зараз Київ намагається одержати позику у розмірі 5 млрд євро, звертаючись по допомогу до Росії, США, ЄС, Японії і навіть близькосхідних держав.

Инопресса