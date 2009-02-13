Задні двері автобуса, який згорів у Донецькій області, не відчинялися

Пасажири рейсового автобуса «ЛАЗ», захоплені вчора пожежею на автотрасі між селами Райгород і Брусіно в Донецькій області, не змогли вийти через задні двері, оскільки вони не відчинялися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам одна з пасажирок цього автобуса 19-річна Дарина САВЧЕНКО, яка перебуває зараз на лікуванні в Донецькому опіковому центрі Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.Гусака.

Вона повідомила, що живе в місті Кремінна Луганської області, а навчається в Краматорську Донецької області в Донбаській державній машинобудівній академії, тому часто їздить цим рейсом. Згадуючи вчорашню подію, дівчина сказала: «Щось вибухнуло, миттєво, це було зо дві секунди, спалахнуло все, я сиділа на початку автобуса, автобус був повний, задні двері були зачинені, і вдалося вибратися лише тим, хто був попереду».

За її словами, «щойно ми вибралися, побачили, як автобус вибухнув». Д.САВЧЕНКО повідомила, що «водій з автобуса вибіг одразу, адже двері біля нього, а задні двері не відчинялися, і автобус горів довго».

У свою чергу, як повідомив по телефону кореспондентові УНІАН директор Донецького опікового центру Еміль ФІСТАЛЬ, у центрі перебуває шість осіб, які постраждали вчора від пожежі в пасажирському автобусі, з них четверо – у важкому стані.

За його словами, шістьох постраждалих привезли з опікового центру Краматорська вчора, але «повинні ще сьогодні привезти».

«У нас сьогодні шість осіб, ми їх всіх оперуємо, вже почали оперувати, зараз я також іду в операційну, - сказав директор. - Стан чотирьох хворих залишається важким, у двох осіб - середньої важкості».

Е.ФІСТАЛЬ відзначив, що з шести осіб, п’ять – жінки. «Важкі хворі - все це жінки, у всіх у них обличчя обпалені і, природно, це становить і психологічну проблему», - пошкодував лікар, але наголосив, що «ми цим займаємось, зокрема робимо пластику на обличчя».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого, об 11.13 в Слов`янському районі Донецької області на автотрасі між селами Райгород і Брусіно сталася пожежа в рейсовому автобусі «ЛАЗ», який виходив з Краматорська в Кремінну Луганської області. В автобусі перебували 30 осіб. Об 11.35 пожежу було локалізовано силами двох рятувальних відділень МНС, а об 11.55 - ліквідовано. В результаті пожежі сім осіб загинули, 20 – постраждали і були направлені до різних лікувальних установ області. З постраждалих, шість осіб, найважчих, було доставлено до Донецького опікового центр Інституту невідкладної і відновної хірургії імені В.Гусака. Три людини, у тому числі й водій автобуса, не постраждали.

Сьогодні розглядаються дві версії того, що сталося - пожежа виникла або внаслідок несправності газобалонного устаткування автобуса, або внаслідок замикання електричної проводки.