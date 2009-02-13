У відділенні банку в Європарламенті вкрали 50 тисяч євро

У відділенні банку в Європарламенті, на який було скоєно напад 12 лютого, було викрадено 50 тис. євро.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на представника парламенту.

Представник парламенту зазначив, що поліції поки не вдалося затримати невідомого, а служба безпеки Європарламенту продовжує переглядати записи з відеокамер спостереження.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого невідомий пограбував банк у приміщенні Європарламенту в Брюсселі.

Невідомий, який, за свідченнями очевидців, був у парику та макіяжі, увійшов до відділення банку і продемонструвавши предмет, схожий на пістолет, почав вимагати гроші. Персонал злякався і віддав йому готівку у вставній шухлядці до каси, після чого той зник.

Пограбування відбулося у будинку Європарламенту, в якому знаходиться кабінет його президента, а також де зустрічають ВІП-гостей.