Епідемію грипу оголошено в Рівному

У Рівному оголошена епідемія грипу, передбачено проведення заходів на епідемічний період.

Як передає кореспондент УНІАН, постанову про запровадження протиепідемічних заходів підписав головний санітарний лікар міста Євген ДАВИДОВСЬКИЙ на підставі спільного рішення міської протиепідемічної комісії.

Зокрема, з понеділка,16 лютого, школярі міста підуть на вимушені канікули, також заборонено проведення масових заходів за участю дітей. Також протиепідемічні заходи запроваджені в лікувально-профілактичних установах, на підприємствах, в установах і організаціях.

Фахівці констатують, що за останній тиждень у Рівному збільшилася кількість хворих на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції. Серед хворих чимало дітей і школярів. Зокрема, у період з 6 по 12 лютого показник захворюваності становив 1144,4 випадки на 100 тис. населення, що на 27% перевищує епідемічний поріг – 900 випадків на 100 тис.