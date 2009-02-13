Затримані троє підозрюваних у вбивстві дзюдоїстів

У місті Кременчук Полтавській області затримано трьох чоловіків, підозрюваних у вбивстві відомого українського дзюдоїста Михайла Тагірова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомили в Кременчуцькому міському управлінні внутрішніх справ.

“Нам вдалося затримати трьох чоловіків. Четвертого шукають. Виявити підозрюваних вдалося завдяки запису відеокамери, яка фіксувала все, що відбувалося в закладі відпочинку, де перед смертю був спортсмен, і опитуванню свідків», - сказав представник міліції.

Також він додав, що правоохоронці знайшли автомобіль із слідами крові в салоні. На цьому автомобілі важко пораненого М.Тагірова вивозили за межі міста.

Як повідомлялося, 12 лютого в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області УНІАН повідомили, що співробітники полтавської міліції затримали в Кременчуку людину, яка вбила відомого українського дзюдоїста М.Тагірова.

Затриманий зізнався у скоєнні злочину, крім того, під час відтворення обставин подій вбивства показав, як усе було.

У затриманого вилучено автомобіль, у салоні якого виявлені сліди крові, одяг власника транспортного засобу також із слідами крові й інші речові докази, які вказують на його причетність до злочину.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 (завдання важких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 9 грудня в Кременчуку (Полтавська обл.) було вбито призера кубка світу, призера спартакіади України з дзю-до М.Тагірова. Його виявили поблизу хутора Пелипенки. В той момент 30-річний спортсмен ще дихав, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. За попередніми даними, спортсмен напередодні відпочивав в одному з розважальних закладів міста, де сталася сутичка з відвідувачами.

У М.Тагірова були ножове поранення, крововилив та інші травми.