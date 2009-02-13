Луценко: молдавани їздять з румунськими паспортами, та й з грузинами лихо

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до Міністерства закордонних справ України з проханням запропонувати відповідним відомствам Молдови і Грузії посилити контроль за переміщенням осіб, які можуть скласти соціальну небезпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Особливо нас непокоять представники Кавказького регіону. Я можу офіційно сказати, що написав звернення до Міністерства закордонних справ (України) з проханням попередити Грузію і Молдову», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, великою проблемою є безвізовий режим у випадку з громадянами Молдови, які, використовуючи одержані раніше румунські паспорти, з території України потрапляють до країн Європейського Союзу - Польщі та Словаччині.

Щодо Грузії Луценко зазначив, що багато злочинних угруповань, які складаються з громадян цієї країни, займаються квартирними крадіжками в Україні.

«А з іншого боку, всі мої особисті симпатії, дружба з грузинськими містами, але більше 150 груп займалося квартирними крадіжками», - цитує міністра Обком.

За словами Луценка, нині ця проблема є надзвичайно гострою.