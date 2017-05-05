Як у Києві відкривали фан-зону Євробачення на Хрещатику (фоторепортаж)

Ввечері 4 травня відбулося урочисте відкриття офіційного містечка Євробачення Eurovision Village на Хрещатику в Києві, яке є найбільшої фан-зоною мужнародного пісенного конкурсу, який цього року проходить у Києві.

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Містечко на Хрещатику простягнулося від перетину з вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної. Одночасно на його території може перебувати близько 12 тисяч осіб, а протягом кожного дня - до 20 тисяч гостей конкурсу.

Протягом тижня Євробачення тут відбудуться виступи українських та іноземних артистів, дискотеки, розважальні шоу та багато інших заходів. На двох великих екранах будуть трансляції наживо з головної арени конкурсу.

Зазначимо, перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 пройде вже наступного вівторка, 9 травня, у столичному МВЦ, а фінал - 13 травня.