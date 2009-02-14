ООН констатує скорочення посівів пшениці в Україні та Росії

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН висловлює занепокоєння скороченням посівів озимої пшениці в Україні та Росії, а також прогнозує скорочення світового виробництва зернових у 2009-2010 роках.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, у доповіді експертів Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН такі прогнози обґрунтовують несприятливими погодними умовами у низці реґіонів і скороченням посівів.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, нинішнього аграрного року виробництво зернових збільшиться на 6,6% і досягне 2,27 млрд. тонн. Тим часом урожай зерна суттєво перевищить його споживання. Запаси зернових становитимуть 496 млн. тонн. Таким чином світові запаси сягнуть найвищого рівня з 2002 року.

У доповіді звертається увага на скорочення посівів озимої пшениці в Європі та США, порівняно з минулим роком, попри сприятливі погодні умови в цих країнах. Водночас у Європі велика частина цього скорочення припадає на країни СНД. Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН вбачають причину в скороченні вартості сільськогосподарської продукції на світових ринках за одночасного збереження високих витрат на її виробництво.

«У Російській Федерації та Україні, попри сприятливі умови під час осінньої посівної, виробники відповіли на перспективи скорочення цін і високі виробничі витрати скороченням посівів», - наголошує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

У ООН також звертають увагу, що на сьогодні 32 країни потребують термінової міжнародної допомоги у справі забезпечення населення продовольством.