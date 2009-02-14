День Валентина в США – це бізнес на $15 млрд

День Святого Валентина, конвертований у споживчу активність закоханих, обійдеться цього року американцям в 14,7 мільярда доларів, прогнозує дослідницька компанія BIGresearch.

Цей день піднімає з колін ювелірний, квітковий, ресторанний і готельний бізнес . Утім, подарунки стануть скромніші: американці в середньому витратять на подарунки своїм коханим 102 долари, проти майже 123 торішніх доларів, коли країна ще не загрузла в кризу.

Не все вимірюється матеріально: нині розширилися ряди тих, хто привітає коханих тематичною поштівкою - 58% проти 56% торік, що стало єдиним позитивним сигналом для виробників друкарської продукції.

Криза вже позначилася на бюджеті закоханих сердець – зокрема, витрати на весільні церемонії в 2008 році скоротилися на 24% , і нинішня депресія явно змусить молодят ще тугіше затягнути пояси, повідомляє дослідницька компанія Wedding Report.

Проте фінансові труднощі не перешкода для щиро закоханих - Wedding Report прогнозує, що кількість шлюбних церемоній в поточному році збільшиться на 25 тисяч порівняно з торішнім показником і сягне 2 мільйони 215 тисяч нових сімей з подальшою позитивною динамікою. Щоправда, на обручці для нареченої заощаджуватимуть усе більше - якщо 2008 року обручка підносилася в середньому за 3 тисячі 215 доларів, то нині- 2 тисячі 939 доларів, а ще за два роки "подешевшає" до 2 тисяч 828.

У той час як половина американців стверджує, що витратить менше грошей на нинішній день Святого Валентина, 78% заявили, що скорочений бюджет ніяк не позначиться на їх сексуальній активності , повідомляє National Research Center. У США і це відбувається організованим шляхом - 45% заявили, що завжди планують своїй секс, з них 20% навіть пропускали роботу задля "запланованого заходу", 21% відмовлялися від вечірок з друзями, 15% жертвували "важливою подією".

У ці дні закоханим США пропонують найромантичніші турпакети - Rosewood Hotels заманює навіть подарунком - з лімітованої партії духів від Ralph Lauren "Навіки твій (твоя)". Проте американський бізнес подбав і про тих, кому нема з ким святкувати день закоханих. Готель у Сан-Франциско, наприклад, пропонує скоротати цей день в одномісному номері з пляшкою шампанського на одного і подарунковим записником чорного кольору, на якому написано "Їж своє серце сама (сам)" і є вільне місце, щоб вставити ім`я "колишньої половинки".

РІА “Новости”