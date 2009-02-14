Україна готує заявку до Глобального фонду боротьби зі СНІДом

Україна готує національну заявку до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання гранту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, сьогодні у столиці відбулося перше засідання робочої групи при Мінсім`ї з питань підготовки національної заявки до Глобального фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією. В засіданні робочої групи взяли участь заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна КОНДРАТЮК, директор Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Наталія ЛУК’ЯНОВА, представники інших державних установ і громадських організацій.

Члени робочої групи обговорити пріоритети та проект концепції заявки до Глобального фонду на отримання підтримки в боротьбі з ВІЛ/СНІД на 2009 рік (9-тий раунд).

Зокрема, учасникам наради було повідомлено, що посадові особи Глобального фонду, які відповідають за напрямком співпраці з Україною, наступного тижня планують відвідати нашу країну і обговорити подальшу співпрацю щодо подолання ВІЛ/СНІД та туберкульозу з представниками уряду та керівниками профільних неурядових організацій.

Директор Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Н.ЛУК`ЯНОВА, представляючи проект концепції заявки до Глобального фонду, запросила присутніх на засіданні представників урядових та громадських організацій активно долучитися до опрацювання документу, аби вже наступного тижня запропонувати його на затвердження Національній раді з питань протидії ВІЛ/СНІД в Україні.

Директор Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді зазначила, що проект Концепції заявки враховує напрямки діяльності відповідно до цільових груп ризику.

Під час обговорення концепції представники неурядових організацій, які працюють у сфері протидії поширенню СНІД, повідомили, що в наслідок світової фінансової кризи бюджет Глобального фонду сформований лише на третину від запланованого об’єму. За їхніми словами, одночасно багато країн, які раніше не планували залучати на боротьбу з СНІД ресурсів Фонду, сьогодні готують національні заявки, тому Україна має бути готова до жорсткої конкуренції.