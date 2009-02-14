Оперативники СБУ перехопили вантажівку з мобілками

Оперативні працівники Служби безпеки України затримали в Київській області вантажівку, що перевозила партію мобільних телефонів і запчастин до них вартістю 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протиправну схему ввезення товару намагалось використати одне зі столичних комерційних підприємств. Для ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету імпортери в товаросупровідних документах декларували інші товари, занизивши реальну вартість вантажу вдесятеро.

Згідно з документами, вантаж належить панамській фірмі, що імпортує в Україну комп`ютерне обладнання. На митному посту комерсанти заявили про вартість товару на суму лише 30 тис. 857 доларів США.

При ретельному ж передогляді затриманого автомобіля правоохоронці виявили 1,5 тис. мобільних телефонів та понад 2 тис. запасних частин до них на суму більш як 2 млн. грн.

Товар, незазначений у митних та товарних деклараціях, контрабандисти приховали під коробками з комп’ютерами.

Контрабандний вантаж вилучено, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).