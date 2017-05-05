Євробачення-2017: креативний супервайзер конкурсу прокоментував ймовірні санкції щодо України (відео)

Креативний супервайзер Євробачення-2017, театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня прокоментував можливі санкції Європейської мовної спілки (ЄМС) щодо України, про які говорив голова оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлінг.

За словами Проскурні, від самих організаторів конкурсу він нічого такого не чув, передає ТСН.

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"Вчора все керівництво ЄМС, керівництво Євробачення були на сцені, на Хрещатику. І після цього ми спілкувалися. Вони щасливі. Якщо вони нас будуть штрафувати, тому що в Женевському банку лежить 15 мільйонів євро страхових, які виділив уряд України про всяк випадок. Вони це тримають там для того, щоб, можливо, нам зробити якісь зауваження. Поки що зауважень немає, тому що креативний супервайзер Євробачення-2017, яка є моїм шефом, сказала: "Все перфектно, хоча й в останню хвилину", - прокоментував Проскурня.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській мовній спілці (EBU) заявили про можливе введення санкцій проти Росії й України за порушення статуту конкурсу. Про це сказав голова оргкомітету Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг.