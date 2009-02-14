У Харкові удвічі подорожчав проїзд у метрополітені

З сьогоднішнього дня удвічі подорожчав проїзд у Харківському метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, замість 75 копійок пасажири відсьогодні платять 1,5 грн. за один жетон.

У виграші залишилися пасажири, які напередодні запаслися жетонами по 75 копійок. Вони можуть кидати у турнікети по одному такому жетону, хоча їх продавали у п’ятницю, 13 лютого, в обмеженій кількості – по 10 штук в одні руки.

Попередній тариф у розмірі 75 копійок за проїзд діяв з жовтня 2006 року. До того одна поїздка коштувала 50 копійок.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління економіки ОДА Анатолія ДУЛЕНКА, спочатку планувалося підвищити вартість проїзду до 1,9 грн., проте економічні служби ОДА і міста Харкова, проаналізувавши всі аспекти розрахунків, зупинилися на тарифі в 1,5 грн. за одну поїздку.

Підвищення тарифу, йдеться у заяві А.ДУЛЕНКА, викликане низкою об`єктивних причин, оскільки впродовж 2007-2008 років збільшилися ціни на матеріали, запчастини, устаткування (більш як удвічі), комунальні послуги (тепло – у 3,7 рази, вода – у 1,9 рази, каналізація – більш ніж удвічі), відбулося значне збільшення рівня мінімальної зарплати з грудня 2006 р. до грудня 2008 р. – в 1,5 рази (з 400 до 605 грн. відповідно). Все це негативно позначилося на фінансовому стані метрополітену і стало причиною його збитків, які становлять: за 2007 р. – 10,9 млн. грн., 1 півріччя 2008 р. – 10,3 млн. грн., 9 місяців 2008 р. – 11,3 млн. грн.

Така ситуація призвела до того, що підприємство не в змозі сьогодні виконати у необхідному обсязі ремонтні роботи з оновлення рухомого складу, що не може не позначитися на безпеці руху, йдеться у заяві.

Після того як Харківська ОДА і міська влада відхилили проект тарифу метрополітену у розмірі 1,9 грн. як економічно необґрунтований, новий проект тарифу був розрахований ДП «Харківський метрополітен» у розмірі 1,5 грн. за поїздку. Фахівці вважають, що 1,5 грн. є економічно обґрунтованим тарифом.

Водночас, на засіданні виконкому Об`єднання профспілок Харківської області, яке відбулося 20 січня 2009 року у присутності представників метрополітену і влади, було ухвалено рішення про встановлення тарифу в розмірі не більше 1,25 грн. за одну поїздку. Це рішення було ухвалене виходячи з соціальних аспектів, а не економічно обґрунтованих розрахунків і обліку вимог безпеки, йдеться у заяві ГУ економічної служби ОДА.