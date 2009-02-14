Луганськ відзначає 66-річчя звільнення від фашистських загарбників
17:33, 14 лютого 2009Суспільство
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Відбувся урочистий концерт
Сьогодні Луганськ відзначає 66-ту річницю звільнення від фашистських загарбників.
Як передає кореспондент УНІАН, напередодні у Луганську відбулося покладання квітів до пілона Слави і могили Невідомого солдата, а також мітинг у сквері «9 травня» за участю ветеранів, народних депутатів, керівництва міста й області, представників різних політичних партій, громадськості і молоді.
Для ветеранів-визволителів у Луганській обласній філармонії відбувся урочистий концерт.
Перший мітинг з нагоди визволення Луганська відбувся 18 лютого 1943 року.
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