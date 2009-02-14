Луганськ відзначає 66-річчя звільнення від фашистських загарбників

Сьогодні Луганськ відзначає 66-ту річницю звільнення від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні у Луганську відбулося покладання квітів до пілона Слави і могили Невідомого солдата, а також мітинг у сквері «9 травня» за участю ветеранів, народних депутатів, керівництва міста й області, представників різних політичних партій, громадськості і молоді.

Для ветеранів-визволителів у Луганській обласній філармонії відбувся урочистий концерт.

Перший мітинг з нагоди визволення Луганська відбувся 18 лютого 1943 року.