Спецслужби хочуть більших повноважень

Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ вважає, що спецслужби України повинні мати більш широкі повноваження щодо своїх дій за кордоном.

«Спецслужби повинні розширити свої можливості діяти за кордоном», - сказав він. Зокрема, за його словами, це стосується тих регіонів, де виникають нові загрози.

За словами М.МАЛОМУЖА, за минулий рік і на початку цього року 1280 громадян України за допомогою спецслужб були повернуті на Батьківщину. «Це стосується зон бойових дій, територій, де діють терористичні організації. Тому потрібно нове законодавство, де ми б мали умови для роботи за кордоном», - сказав голова Служби зовнішньої розвідки.