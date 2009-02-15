На Тернопільщині 16 лютого оголосили днем жалоби

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАР оголосив на території області 16 лютого днем жалоби за жертвами суботнього зіткнення дизель-потяга з рейсовим автобусом в селі Прошова Тернопільського району.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника області, “таке рішення прийнято у зв`язку із загибеллю внаслідок аварії 6 жителів Тернопільської області”.

«В день жалоби на всій території області буде приспущено державні прапори на приміщеннях органів влади, організацій і підприємств», - наголошується в розпорядженні.

Також 16 лютого скасовано розважальні заходи, внесено зміни в програми теле- і радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого о 9:50 на нерегульованому залізничному переїзді зіткнувся дизель-потяг сполученням Тернопіль-Івано-Пусте з автобусом Тернопіль-Скоморохи. В результаті 6 людей загинули і 14 були госпіталізовані.

5 пасажирів автобуса загинули на місці аварії, один пасажир потягу помер від серцевого нападу по дорозі до лікарні.

Станом на ранок неділі 4 госпіталізованих перебувають у важкому стані, 10 - в стані середнього ступеня важкості.

У автобусі на момент аварії перебували водій і 21 пасажир.