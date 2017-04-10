Скандал на Чугуївському полігоні: бійці 54-ї бригади самі встановили крани для води - волонтер

На Чугуївський полігон прибула спецкомісія Міноборони для перевірки побутових умов розміщення бійців 54-ї бригади.

Про це повідомляє волонтер Юрій Мисягін, передає "Факти".

«Члени спецкомісії з'явилися на полігоні вже до шостої години ранку 10 квітня. «Не знаю, які будуть підсумки «розслідування», тільки крани ми вже поставили. Виділили гроші, закупили 20 кранів, а на місце їх прикрутили самі бійці. Адже в неділю в бригаді відбулося нагородження, негоже було ходити немитими», - повідомив волонтер.

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Як повідомлялося, раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив в Facebook, що, зокрема, на військовому полігоні неподалік Чугуєва Харківської області встановили умивальники без кранів. «54-ю бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі вивели на відпочинок на полігон під Чугуїв. Бійці одного з батальйонів піхоти, розташувавшись в наметах, пішли вмиватися, а тут така невдача... Намет, де це можна зробити є. Умивальники теж є. Труби до них підвели, по яких тече вода. А ось кранів немає», - написав Мисягин.