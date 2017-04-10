Скандал на Чугуївському полігоні: бійці 54-ї бригади самі встановили крани для води - волонтер

20:28, 10 квітня 2017
Війна
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За словами волонтера, на крани виділили гроші, закупили 20 кранів, а на місце їх прикрутили самі бійці.

Фото Юрій Мысягин / Facebook

На Чугуївський полігон прибула спецкомісія Міноборони для перевірки побутових умов розміщення бійців 54-ї бригади.

Про це повідомляє волонтер Юрій Мисягін, передає "Факти".

«Члени спецкомісії з'явилися на полігоні вже до шостої години ранку 10 квітня. «Не знаю, які будуть підсумки «розслідування», тільки крани ми вже поставили. Виділили гроші, закупили 20 кранів, а на місце їх прикрутили самі бійці. Адже в неділю в бригаді відбулося нагородження, негоже було ходити немитими», - повідомив волонтер.

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Як повідомлялося, раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив в Facebook, що, зокрема, на військовому полігоні неподалік Чугуєва Харківської області встановили умивальники без кранів. «54-ю бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі вивели на відпочинок на полігон під Чугуїв. Бійці одного з батальйонів піхоти, розташувавшись в наметах, пішли вмиватися, а тут така невдача... Намет, де це можна зробити є. Умивальники теж є. Труби до них підвели, по яких тече вода. А ось кранів немає», - написав Мисягин.

Пізніше міністр оборони Степан Полторак направив спеціальну комісію на Чугуївський полігон для перевірки умов розміщення бійців 54-ї бригади Збройних сил України.
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Теги: #полігон#Чугуєв