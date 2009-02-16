У рейтингу російських мільярдерів зміна лідера

Російські мільярдери за місяці кризи серйозно збідніли. Про це свідчить рейтинг найбагатших людей країни, опублікований в сьогоднішньому номері журналу «Фінанс».

За рік розстановка сил в рейтингу російських мільярдерів серйозно змінилася. Але тенденція очевидна – російським багачам криза серйозно вдарила по кишені. Бізнесмен, який минулого року займав перший рядок, Олег Дерипаска, про лідерство якого «Фінанс» писав, що це всерйоз і надовго, втратив не мало не багато 35 мільярдів доларів. Його статки зменшилися майже вдесятеро, і тепер зі своїми без малого 5 мільярдами доларів він займає в рейтингу 8 рядок. Очолює ж список Михайло Прохоров. «Фінанс» оцінює його статок у 14 мільярдів 100 мільйонів доларів. На другому місці власник «Челсі» і тепер уже колишній губернатор Чукотки Роман Абрамович. Замикає трійку лідерів Володимир Лісін. Кількість доларових мільярдерів скоротилася удвічі – якщо минулого року їх було 101, то тепер – 49.

Як пише «Фінанс», передбачити подальший розвиток подій неможливо. Перший рядок у рейтингу мільярдерів наступного року може зайняти хто завгодно.

Эхо Москвы