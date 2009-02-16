В Івано-Франківську відключили гарячу воду

В Івано-Франківську з метою економії газу для теплопостачання відключили гарячу воду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у комунальному підприємстві «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

За словами директора підприємства Арсена БЛАЩУКА, на такий крок довелося піти через великі борги тепловиків за газ.

«Аби не відключати мешканців міста від тепла, довелося піти на такий крок, – зауважив він. –Щоб не зупиняти котельні на вимогу газовиків, підприємство вирішило припинити постачання гарячої води споживачам. Це буде тривати до того часу, доки ми не піднімемо розрахунки на належний рівень», - пояснив А.БЛАЩУК.

За січень 2009 року підприємство заборгувало ДК «Газ України» за спожитий природний газ 21 млн. грн. Загальна заборгованість «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» на 1 лютого 2009 року становила майже 30 млн. грн., а борг населення перед комунальним підприємством за послуги теплопостачання станом на 1 лютого становив 28,5 млн. грн.

На під’їздах житлових будинків порозвішувані оголошення з вимогою до населення погасити борги за теплопостачання, бо інакше квартири будуть відключати від тепла.

Довідка УНІАН. КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» є монополістом із надання послуг тепло- та гарячого водопостачання в обласному центрі Прикарпаття. Підприємство експлуатує 37 котелень, на балансі підприємства - 150 км теплової мережі. КП надає послуги з централізованого теплопостачання у майже 48 тисяч квартир.